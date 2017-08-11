سليمان جودة: الحكومة نجحت في إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي

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قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن المواطن سيجني ثمار ملف الإصلاح الاقتصادي عام 2019، وفقًا لخُطة حكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية نجحت في إدارة ملف الإصلاح الاقتصادي الذي يُعد الملف الأكبر.

أضاف جودة، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، مساء الخميس، «أثناء مُقابلتنا لرئيس الحكومة مع الكتاب، يحرص رئيس الوزراء على تسجيل الأفكار التي نطرحها، للعمل على مناقشتها، وتواصل الحكومة مع الكتاب مطلوب للتعرف على نبض الشارع».

أوضح الكاتب الصحفي، أن رئيس الحكومة الحالية يضع للصحافة حسابًا واعتبًارًا، لأن الصحافة قادرة على التأثير في الرأي العام، مدللًا على ذلك بأن الصحافة تستطيع التسبب في إقالة وزير في الحكومة.

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واصل: «ثمار الإصلاح يجب أن تنعكس في صورة ملحوظة في حياة المواطنين، وأن هذا الثمار لابد أن ينعكس في فرص عمل، ودخل أعلى، وإنتاج، والمقياس الحقيقي للاقتصاد هو إحداث طفرة في زيادة الإنتاج قد تنعكس في صادرات أكثر من الواردات».

أشار «جودة»، إلى أنه «يجب أن يكون هناك تحسن طرأ على منظومتي الصحة والتعليم بعد منظومة الإصلاح الاقتصادي».