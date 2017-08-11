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ننشر أسباب وقف مزاد بيع أرض نادي الكابلات بشبرا

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ننشر أسباب وقف مزاد بيع أرض نادي الكابلات بشبرا ننشر أسباب وقف مزاد بيع أرض نادي الكابلات بشبرا

التحرير

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كشفت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، عن الأسباب وراء وقف مزاد بيع أرض نادي الكابلات الرياضي، والبالغ مساحتها حوالي 12 ألف متر مربع.

وقالت رئيس الحي، في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إنها أرسلت خطابًا مسجلًا بعلم الوصول للشركة ولجنة المزاد والمكتب المثمن، قبل المزاد بيوم، وأرسلت أمس مندوبًا من الحي إلى منطقة بالقاهرة، حيث كان من المقرر أن يقام المزاد لبيع النادي بالمستندات القانونية التي تثبت الملكية العامة للنادي، والتي تحول دون بيعه بالمزاد العلني، وتم إرسالها مرفقة بالخطاب المسجل بالبريد.

وأشارت رئيس الحي، إلى أن حافظة المستندات تضمنت حكم محكمة الأمور المستعجلة بشبرا الخيمة في الدعوى القضائية رقم 17 لسنة 2017 بوقف المزاد، والصادر منذ أيام قليلة قبل موعد إجراء المزاد، ومذكرة الشؤون القانونية بالمحافظة، والتي أبدت الرأي بوقف المزاد استنادًا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 661 لسنة 1998، بتعيين مجلس الإدارة وقرار رقم 662 في نفس العام بإشهار النادي واعتبار مؤسسة رياضية مشهرة.

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وذكرت أن المستندات تضمنت أحقية الدولة في أرض النادي استنادًا إلى المادة 9 من مشروع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بعدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللوزير المختص إزالة أي تعديات عليها بالطريق الإدراي على نفقة المخالف واعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وأعلنت رئيس الحي عن القيام بحملة مكبرة الأسبوع المقبل بالتنسيق مع مديرية الأمن لاسترداد مساحة 2 فدان استولت عليها شركة الكابلات المصرية من أملاك الدولة وكان من المفترض أن يستردها الحى عام 1998 لكن لم ينفذ القرار لأسباب غير معلومة وعندما تفجرت القضية تم اكتشاف قيام الشركة ببيع 5 قطع أملاك دولة كانت عبارة عن متخللات وعدم تنفيذ قرار استلام المساحة سالفة الذكر والتي ستنفذ الحملة بشأنها.

جدير بالذكر أن شرارة أزمة أرض نادي الكابلات اندلعت عقب قيام المسؤولين عن النادي بتخريب وإتلاف المنشآت وطمس اللافتة الخاصة بالنادى وإخفاء معالمه و إغلاق أبوابه بالجنازير والقيام بأعمال هدم كاملة وحفر دون الرجوع للحى فى استخراج تراخيص أو موافقات بالأعمال أو تقديم أى مستندات ما تسبب فى توقف النشاط الرياضى تماما و اعلان بيع الأرض فضاء فقامت رئيس حي شرق شبرا الخيمة بتحرير مذكرة ضد مجلس إدارة النادى وارسلتها لقسم شرطة ثان والذى بدوره حرر محضرا رقم 7009 إداري وجرت الأحداث على النحو سالف الذكر.

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التحرير

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