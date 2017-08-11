فاروق حسني: قطر حاولت شرائي بالمال لهذا السبب

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قال الفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، مساء الخميس، إنه لم يكن عضوًا في الحزب الوطني يومًا من الأيام، وذلك لأنه عمل في أوروبا لفترات طويلة، لافتًا إلى أنه استفاد من السياسة كثيرًا في مشواره الثقافي، معتبرًا نفسه «سياسيا هاويًا وليس محترفًا».

أضاف حسني، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، أن «قطر حاولت شرائه بالمال لتنفيذ مخطط إنشاء متاحف قطرية، والسيطرة على متاحف مصر»، موضحًا أنه كان يتمنى إصلاح العلاقة بين مصر وقطر للاستفادة من قدراتهم الاستثمارية.

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