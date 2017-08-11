ميدو يعلن عن انتقال محمود علاء للزمالك

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أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق وادي دجلة عن انتقال محمود علاء مدافع الفريق إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الزمالك ودجلة، وتم الوصول لاتفاق نهائي بين إدارتي الناديين على انتقال محمود علاء للقلعة البيضاء مقابل 12 مليون جنيه.

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ونفى ميدو ما تردد عن دخول خالد قمر لاعب الزمالك في الصفقة موضحًا أن مسؤلي دجلة رفضوا وجود أي لاعبين في الصفقة، وأن يقتصر الأمر على المقابل المادي فقط الذي وصل إل 12 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن محمود علاء قام بتجديد تعاقده مع وادي دجلة لمدة 3 مواسم منذ أيام قليلة بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي خلال الفترة الماضية.