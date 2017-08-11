العرب اليوم: مستوطن يدهس 4 فلسطينيين وليبيا تضع شروط لإنقاذ المهاجرين في مياهها

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أصيب 4 أطفال بجراح مختلفة بعد أن دهسهم مستوطن في قرية سلوان بالقدس المحتلة، ودعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، الأمم المتحدة لإدارة مطار صنعاء، وأعلنت البحرية الليبية، استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الاقليمية لمنع أي سفينة أجنبية من إغاثة مهاجرين إلا بإذن مسبق.

1- مستوطن يدهس 4 أطفال فلسطينيين

جنود إسرائيليين بالقرب من رام الله الخميس (أ ف ب)

أصيب 4 أطفال بجراح مختلفة بعد أن دهسهم مستوطن في قرية سلوان بالقدس المحتلة، ومن ناحية اخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسجد ابي هريرة في العيزرية وخلعت ابوابه الخارجية، واعتقلت ثلاثة من المصلين المتواجدين بالمسجد، كما عبث بمحتوياته.

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2- التحالف العربي يدعو الأمم المتحدة لإدارة مطار صنعاء

مطار صنعاء من الخارج في 22 يناير 2017 (أ ف ب)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، الأمم المتحدة لإدارة مطار صنعاء، مشيرًا إلى أن إغلاق مطار صنعاء واقتصاره على الرحلات الإغاثية جاء بسبب المخاوف على سلامة الطائرات المدنية وممارسات الميليشيا الحوثية المسلحة من خلال تهريب الأسلحة.

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3- ليبيا تمنع السفن الأجنبية من مساعدة المهاجرين إلا بإذن مسبق

المتحدث باسم قوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسمي في طرابلس الخميس (أ ف ب)

أعلنت البحرية الليبية، استحداث منطقة بحث وإنقاذ في المياه الاقليمية لمنع أي سفينة أجنبية من إغاثة مهاجرين خصوصًا المنظمات غير الحكومية، إلا بطلب صريح ومسبق من السلطات الليبية.

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4- الصحة السعودية تطالب الحجاج بأخذ التطعيمات

أكدت وزارة الصحة السعودية على أهمية أخذ التطعيمات اللازمة لحجاج الداخل والخارج، وأنه ينبغي على حجاج الداخل أخذ التطعيمات ضد الحمى الشوكية للأطفال والبالغين والحوامل ، وذلك قبل السفر إلى مكة بمدة لا تقل عن 10 أيام، بالإضافة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية قبل السفر إلى مكة المكرمة بمدة لا تقل عن أسبوعين.

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5- مقتل 5 من مسلحي "داعش" غربي الأنبار

جندي عراقي في الفلوجة غربي الموصل في 29 ديسمبر 2016 (أ ف ب)

أعلن مصدر عسكري عراقي، مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش"، وجندي عراقي؛ وإصابة جنديين آخربن في عملية عسكرية غرب قضاء عانة الواقع على مسافة 350كلم غرب بغداد.

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