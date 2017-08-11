مصراوي Masrawy

بالصور - أسرة فَرّان بكفر الشيخ تتهم طبيبًا بالتسبب في وفاته.. والصحة: "منعرفش حاجة" 11:19 م الخميس 10 أغسطس 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:بأحد المنازل بمنطقة سوق الجمعة بمدينة فوه بكفر الشيخ، خيم الحزن على أسرة المواطن "عاطف فتوح طلبة"، 42 عامًا، فران، متهمةً أحد أطباء الجراحة بنفس المدينة، بالتسبب في وفاته، أثناء إجراء جراحة استئصال المرارة، حينما كان يعاني من ارتفاع بنسبة الصفراء، بحسب قول الأسرة.انتقل "مصراوي"، لمنزل الفران لبيان أسباب الحادث...في البداية التقينا بأسرته، وبصوت حزين، ودموع تفر من عينيها، قالت زوجته "دعاء محمد عبده عصر"، ربة منزل: "منذ حوالي أسبوعين اشتكى زوجي من آلام في البطن، وتوجهت به للطبيب المختص، وأجرينا الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أنه يعاني من المرارة، والأمر يحتاج لتدخل جراحي لاستئصالها، واستقرينا في النهاية بإجرائها عند الطبيب "م.ع.أ"، بعيادته الخاصة بمدينة فوه".وتابعت : "قرر هذا الطبيب إجراء عملية استئصال المرارة، في عيادته الخاصة، وطلب منا إجراء تحاليل طبية، حتى يتبين عما إذا كان الأمر يسمح بإجراء الجراحة أم لا، وأجريناها بالفعل، وأسفرت نتائج التحاليل، عن ارتفاع في نسبة الصفراء لدى زوجي، وطلب منا تحاليل أخرى، بشأن الصفراء، وأجريناها، وأظهرت الفحوصات، نفس سابقتها، وللأسف قرر إجراء الجراحة وزوجي على هذا الحال".وأضافت الزوجة: "كانت نسبة الصفراء عند زوجي 1 من 59 %، واستدل على ذلك بنتائج تحاليل خاصة بأحد المعامل، ما يعنى استحالة إجراء هذه الجراحة، وأبلغت الطبيب وقلت له: "نسبة الصفراء عالية هتعمل العملية إزاى؟" فرد عليّ قائلًا: "عادى مفيهاش مشكلة"، وعندما أصر على إجراء الجراحة لزوجي، تحدث في أتعابه قائلًا لي بلغة التجار: "أتعابي 27 مية"، مشيرًا إلى مبلغ 2700 جنيه.وأشارت إلى أنه وبشهادة الشهود، حذر طبيب التخدير، هذا الطبيب من تخدير زوجي، وقال له: "مينفعش ياخد بنج ونسبة الصفراء عالية"، فرد عليه الطبيب وقال له: "اعملها على مسئوليتي"، وعقب دخول زوجها لإجراء الجراحة، رأت نجل الطبيب طالب الطب، يدخل لغرفة العمليات، موضحة أنها وكل أفراد الأسرة لديهم شكوك، بأن نجله، هو من أجرى تلك الجراحة.وبعد دخول الزوجة في حالة بكاء وانهيار تام، وعدم استطاعتها الحديث، تدخّلت حنان فتوح طلبة، ربة منزل، "شقيقة المجني عليه"، التي قالت إنه بعد خروج شقيقها من العمليات ومغادرة عيادة هذا الطبيب، توجه لمنزله، ومنذ وصوله المنزل ساءت حالته الصحية، وأصبح ينزف دمًا باستمرار، وظل على هذا الحال يومين كاملين، إلى أن لقي ربه متأثرًا مما كان يعانيه.وتابعت حنان: "توجهت بعد وفاة شقيقي بلحظات لمركز شرطة فوه، وحررت المحضر رقم 3123 لسنة 2017 إداري مركز شرطة فوه، ضد هذا الطبيب، واتهمته بالتسبب فيما حدث، بسبب خطأ طبي، وجرى عرض جثته على الطبيب الشرعي، لإجراء عملية التشريح، حتى صرحت النيابة بدفن جثمانه، وجرى الدفن بمقابر الأسرة، وسط جنازة مهيبة، مختتمة حديثها بالقول: "في النهاية لا يسعني إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل".من جانب آخر، نفى مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بتلقي المديرية، أية شكاوى، أو تقرير رصد متابعة للمديرية، تخص تلك الحالة، مؤكدًا أن المديرية ترحّب بأي شكوى بخصوص هذا الأمر.​وأكد أنه بمراجعة تقرير مفتش الصحة، بمدينة فوه، بعد توقيعه الكشف الطبي على جثة المتوفى، تبين من هذا التقرير أن هناك ادعاءً من أهلية المتوفى بوفاته نتيجة الخطأ الطبي، منوهًا بأنه لا يمكن الجزم بصحة هذا الادعاء أو عدمه، مشيرًا إلى أن الأمر متروك للطب الشرعي، موضحًا أن التقرير يفيد أيضًا أن جرح المتوفى طوله حوالى 10 سم، ملتئم، ويرجح أن يكون عملية استئصال المرارة.وأشار إلى أن التقرير ثبت أنه لا توجد في الجرح أي التهابات، أو إفرازات، والفتح بطريقة علمية سليمة، مؤكدًا أنه جرى عرض المتوفى على الطب الشرعي، لإجراء عملية التشريح بقرار من النيابة، بناء على اتهامات أهلية المتوفى، بحدوث خطأ طبي أدى للوفاة، وعقب إجراء التشريح، صرحت النيابة بدفن الجثة، وجرى تسليم الجثمان لأهليته، لإجراء عملية الدفن بمعرفتهم.وردًا على ذلك، قال الدكتور محمد عبد الغفار أبو السعد، طبيب الجراحة، بمدينة فوه، والذى أجرى جراحة استئصال المرارة للفران المذكور، إن نيابة فوه استدعته بناءً على الاتهامات الموجهة إليه في المحضر المذكور رقمه، ودوّن تقريرًا شاملًا بحالة المتوفى، باللغتين العربية والإنجليزية، وقدمه للنيابة، والفيصل سيكون الطب الشرعي، لبيان عما إذا كان هناك خطأ طبى أم لا، مشيرًا إلى أن المتوفى أجرى الجراحة بتاريخ 31/7/2017، الماضي، والوفاة حدثت بعد العملية بحوالي 8 أيام، متسائلًا: "هل الخطأ الطبي يحدث بعد هذه المدة"، وتابع الطبيب: "بالطبع لست مسئولًا عن هذا الأمر".وفى السياق ذاته، حصل مصراوي على صورة ضوئية، من شهادة الوفاة الخاصة بالفران، وتبين أن سبب وفاته، بحسب ما جرى تدوينه في خانة أسباب الوفاة "الموت المفاجئ غير معروف السبب".

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