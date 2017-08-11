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كشف غموض جثة طفل الإسكندرية.. "قتله شقيقه وقطع أذنه قبل دفنه"- صور

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مصراوي Masrawy

كشف غموض جثة طفل الإسكندرية.. "قتله شقيقه وقطع أذنه قبل دفنه"- صور

11:54 م الخميس 10 أغسطس 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

نجح ضباط مباحث الإسكندرية في كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل مشوه الوجه ومقطوع الأذن بأرض زراعية على طريق "العوايد – الزوايدة"، حيث تبين قيام شقيقه الأكبر بضربه حتى الموت لسوء سلوكه واعتياده السرقة.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة مجهولة لطفل بأرض زراعية بعد انتشار الرائحة الكريهة.

انتقل المقدم عبد الحميد السكران، رئيس مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة لطفل يبلغ من العمر نحو 13 عامًا، مشوه الوجه وعثر متعلقات بجوار الجثة تشمل جوال دقيق و"ملاية سرير" وملابس داخلية، وجرى إعداد نشرة بأوصاف الجثة ومراجعة بلاغات المفقودين للتعرف على هويتها.

ونفى اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، ما تردد – وقتها - عن أن جثة الطفل عُثر عليها منزوعة الأعضاء.

وأسفرت جهود ضباط المباحث أن مرتكب الجريمة، هو الشقيق الأكبر للطفل، اعتدى عليه بالضرب بغرض تأديبه لسوء سلوكه واعتياده على السرقة، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما ضرب شقيقه رأسه في الحائط.

واعترف المتهم في التحقيقات بتشويه وجه شقيقه الصغير وقطع أذنه لإخفاء هويته، وقام بلفه في "ملاية" سرير ودفنه بعلم والده في قطعة أرض زراعية بطريق "العوايد – الزوايدة".

جرى ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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