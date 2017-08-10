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وفد أممي يزور السودان للتباحث حول منطقة "أبيي"

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مصراوي Masrawy

وفد أممي يزور السودان للتباحث حول منطقة "أبيي"

11:27 م الخميس 10 أغسطس 2017

أرشيفية

الخرطوم - (أ ش أ):

بدأ وفد ثلاثي من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية للوساطة، اليوم الخميس، زيارة للسودان، للتباحث حول الاستعدادات لعقد اجتماع حول منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان.

وتأتى زيارة الوفد - التي تشمل الخرطوم وجوبا - تمهيدا للاجتماع المرتقب للجنة الإشرافية المشتركة منطقة أبيي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 16 من أغسطس الجاري، والذي سوف يعقبه اجتماع الزعامات المجتمعية للمنطقة في اليوم التالي.

وأكد أعضاء الوفد، خلال لقائهم وزير الدولة بالخارجية السودانية، السفير عطا المنان بخيت، اليوم الخميس بالخرطوم، حرصهم على إنجاح الاجتماعات المرتقبة والمضي قدماً باتجاه تشكيل الآليات الإدارية المؤقتة لأبيي .

من جانبه، رحب الوزير بالوفد الزائر، مؤكداً حرص حكومة السودان على إنجاح الاجتماع المرتقب، والتزامها الكامل بمطلوبات اتفاقية 20 يونيو 2011، وما نصت عليه بشأن إنشاء الآليات الإدارية المؤقتة، وكذلك تفعيل الآلية المشتركة لمراقبة الحدود والتحقق منها وتطبيق كل الاتفاقيات المتعلقة بأمن الحدود والترتيبات الأمنية.

وشدد الوزير على حرص السودان على استعادة الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان، مستعرضاً جهود الخرطوم في هذا الصدد وتجاوبه الفوري مع الأوضاع الإنسانية مع الجارة الجنوبية، خاصة بعد إعلان المجاعة هناك، مشيرا إلى فتح المعابر وتمديد اتفاق تسريع إيصال العون الإنساني.

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