قائد عسكري ليبي يبحث التجهيز لتحرير مدينة درنة

طرابلس - (أ ش أ):

قام آمرغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، اللواء ركن عبدالسلام الحاسي بزيارة لغرفة عمليات عمر المختار لتحرير مدينة درنة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية نقلا عن مصدر عسكري، إن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء ركن عبد السلام الحاسي عقد اجتماعًا مع آمر مجموعة عمليات عمر المختار عميد كمال الجبالي بعد تسلمه مهامه خلفا للعميد سالم الرفادي بحضور العميد طيار علي الصالحين آمر قاعدة الأبرق الجوية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التجهيز والتنظيم لتحرير مدينة درنة من المجموعات الإرهابية.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعادت رسمياً الأحد الماضي عميد كمال الجبالي آمرا لغرفة عمليات عمر المختار خلفًا للعميد سالم الرفادي الذي يتلقى العلاج جراء حادث سير تعرض له خلال الأيام القليلة الماضية على طريق النوار المخيلي جنوب مدينة درنة.

وكان عميد كمال الجبالي ثاني آمر لغرفة عمليات عمر المختار التي شكلت من قبل رئاسة الأركان العامة قبل أكثر من عامين لتحرير مدينة درنة، وتتبعها ستة محاور، هي عين مارة والظهر الحمر والنوار ومرتوبة ورأس الهلال وسوسة.