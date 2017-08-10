«الرقم 3».. حصاد الموسم الأسود في الزمالك

التحرير

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الموسم المنقضي يعد هو الأسوأ في تاريخ الزمالك وسط حالة سخط كبيرة من الجماهير على مجلس الإدارة واللاعبين بعد أن انتهى الموسم رسميًا بخسارته 2/0 أمام المصري وخروجه من الدور نصف النهائي في بطولة كأس مصر، ليفقد فرصة الحفاظ على لقبه الذي ظل بين جدارنه 4 سنوات متتالية.

ويستعرض "التحرير"، حصاد الزمالك في الموسم الماضي:

الدوري:

حصد الزمالك المركز الثالث وخسر اللقب بفارق 28 نقطة، حيث فشل في المنافسة على البطولة بعدما خسر عدد كبير من المباريات وصل إلى 7 لقاءات وفشل حتى في احتلال المركز الثاني للمشارة في دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل.

دوري أبطال أفريقيا:

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حصد الزمالك المركز الثالث في مجموعته، بعدما حصل على 6 نقاط من 6 مباريات، حيث فاز على كابس يونايتد 2/0 في برج العرب بالإسكندرية، ثم تعادل مع أهلي طرابلس الليبي 0/0 في تونس، وتعادل مع اتحاد العاصمة 0/0 في برج العرب، ثم خسر من نفس الفريق في الجزائر 2/0، قبل أن يخسر من كابس يونايتد 3/1 في زيمبابوي، ويختتم جولاته في مرحلة المجموعات بالتعادل الإيجابي مع أهلي طرابلس 2/2 ليخرج من البطولة.

البطولة العربية:

حصد الزمالك المركز الثالث أيضًا في الدور الأول لدوري أبطال العرب وودع البطولة، بعدما تعادل مع الفتح الرباطي المغربي 2/2 في الجولة الأولى، ثم خسر من العهد اللبناني 1/0 في الجولة الثانية، وفاز على النصر السعودي في الجولة الثالثة 2/1، ليحصد 4 نقاط وضعته في المركز الثالث.

كأس مصر:

خرج الزمالك من الدور قبل النهائي على يد المصري الذي نجح في هزيمة الفارس الأبيض 2/0 على ملعب برج العرب ليضيع حلم الجماهير البيضاء في فوز فريقها بالبطولة التي احتفظ الزمالك بلقبها خلال السنوات الأربعة الماضية.

اللافت أن الزمالك حصل على المركز الثالث في 3 بطولات مختلفة سواء الدوري أو دوري أبطال أفريقيا أو البطولة العربية، وحتى عندما خرج من كأس مصر كانت المباراة يوم الثلاثاء !، والأكثر طرفًا أن الزمالك خرج من الكأس في ذكرى فوزه بالبطولة العام الماضي على حساب الأهلي بعدما هزمه الأبيض في النهائي 3/1.