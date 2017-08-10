الاتحاد السكندري يتعاقد مع كواكو فابريس

التحرير

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تعاقد نادي الاتحاد السكندري، مع الإيفواري كواكو فابريس مهاجم اتحاد العاصمة الجزائري السابق، لمدة ٣ مواسم، ليصبح بذلك الصفقة الرابعة للفريق حتى الآن بعد التعاقد مع إسلام كانو من فريق كوكاكولا لمدة 4 مواسم، والتعاقد على سبيل الإعارة مع كل من محمد عجلة من اتحاد الشرطة ومحمد "كماتشو" من الزمالك.

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وقال إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين في الاتحاد في تصريحات خاصة لـ «التحرير» إن النادي سوف يرسل القائمة الأولى للفريق يوم ١٤ من الشهر الجاري بناءً على طلب الجهاز الفنى بقيادة هاني رمزي، وذلك من أجل منح أكبر فرصة للاعبين لإثبات جدارتهم بالاستمرار ضمن صفوف زعيم الثغر.