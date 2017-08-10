إجراء جراحة نادة لاستئصال ورم من مثانة وإعادة زرع حالبين بـ«أسوان الجامعي»

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أجرى اليوم فريق جراحي بقسم المسالك البولية بمستشفى أسوان الجامعي؛ عملية جراحية نادرة لاستئصال ورم مثاني من الدرجة الثالثة لمريض من أسوان، كان يعاني من آلام حادة في منطقة المثانة بسبب الورم.

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وصرح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أنه تم لإجراء العملية الجراحية، لاستئصال الورم مع إعادة زرع الحالبين في حافظة بولية بديلة للمثانة مكونة من جزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيل الأمعاء مرة آخرى.

وأشار "غلاب"، إلى نجاح الجراحة التي أجريت، حيث يخضع المريض الى الرعاية الطبيبة اللازمة عقب تماثلة للشفاء بقسم العناية ما بعد العمليات، لافتًا إلى أن الذي أجرى العملية فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية بالمستشفى الجامي، ضم الدكتور محمد مصطفى حسين، والدكتور بيتر توفيق، والدكتور مصطفى بكري، والدكتور ياسر جميل، والدكتور بلال محمد.