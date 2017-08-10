نائب برلماني يؤكد استدعاء وزير التموين لمناقشته أمام المجلس

التحرير

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طالب النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وأن تحصل كل أسرة مكونة من 4 أفراد على مبلغ 1000 جنيه شهريًا، وبذلك يتم إلغاء الدعم السلعي تمامًا.

وشدد بدراوي لـ"التحرير"، على ضرورة أن يكون هناك توجيهات رئاسية للانتهاء من هذا الملف بحد أقصى شهر سبتمر المقبل، وضرورة تعاون وزارة التموين مع مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الإنتاج الحربي.

وأكد النائب، استدعاء وزير التموين بدور الانعقاد الثالث لمناقشته في القرارات الأخيرة التي اتخذها.