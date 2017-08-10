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فاروق حسني عن أكشاك الفتوى بالمترو: عيب.. إحنا دولة متحضرة

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فاروق حسني عن أكشاك الفتوى بالمترو: عيب.. إحنا دولة متحضرة فاروق حسني عن أكشاك الفتوى بالمترو: عيب.. إحنا دولة متحضرة

التحرير

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قال الفنان التشكيلي فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، مساء الخميس، إن الدولة لابد أن يكون لها شخصيتها الصارمة أمام أي فعل خاطئ، لافتًا إلى أنه كان ضد ما أسماه بـ«اللعب مع الإخوان»، إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

أضاف حسني، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، «كانت هناك مزايدات مستمرة من نظام مبارك مع جماعة الإخوان حول من في الطرفين يحمي الدين، هما يقول كذا فإحنا نقول لأ ده إحنا أكثر منكم تدين، وهكذا».

أوضح أنه يرفض وضع أكشاك للفتوى في مترو الأنفاق، مستكملًا: «بلاش نلعب مع الإخون ملاكمة، هما بيتكلموا في الدين فأنا بتكلم في الدين أحسن منك، لأن الكلام ده بيديهم هما قوة».

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تابع: «أكشاك فتوى! عيب.. إحنا دولة متحضرة يا جماعة، حتى وإن كان التحضر قلّ خلال الفترة الماضية لتداعيات زمنية، مش للدرجادي يعني».

 

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التحرير

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