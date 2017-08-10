5 نواب مروا على لجنة القيم.. وسحر الهواري في الطريق

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خاضت لجنة القيم بمجلس النواب، العديد من المعارك منذ تشكيلها الأول فى 23 مايو 2016، ضد 5 أعضاء من النواب قرر البرلمان معاقبتهم وتحويلهم إليها خلال دوري الانعقاد الماضيين، واحتكمت اللجنة مع بعض النواب إلى روح القانون، وتمسكت بالعقوبة أحيان أخرى.

وتعتبر اللجنة التي يترأسها بهاء أبوشقة وتضم 14 عضوًا، نفسها بأنها المسئولة عن إصلاح وتهذيب ومعاقبة كل نائب مخطئ.

"التحرير" ترصد أسباب تحويل الـ 5 نواب للجنة القيم، والمعاقبة التي حصل عليها كل نائب.. وسحر الهواري في الطريق:

شرشر أول المحالين بسبب فيديو إباحي

في 28 يونيو 2016، كان الاختبار الأول للجنة القيم، بعد واقعة نشر النائب أسامة شرشر لفيديو إباحى على جروب "واتس آب" الخاص بنواب المجلس، وانتفض بعدها الأعضاء وتمت إحالة شرشر إلى لجنة القيم للتحقيق في الواقعة، إلا أن نتيجة ذلك التحقيق لم تعلن حتى الآن.

ووفقا للمادة 34 من اللائحة فيعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية وللمجلس أن يناقش التقرير في سرية وأن يقرر على ضرورة إخطار النائب المحال إليها كتابيا وأن ينعقد اجتماع التحقيق معه بعد 7 أيام من الإخطار كأحد أقصى.

إلا أن المعلن من النائب أسامة شرشر، هو أنه لم تصله أية إخطارات بالتحقيق حتي الآن.

"عذرية عجينة" تحيله للتحقيق وتهدد عضويته

في 4 أكتوبر 2016، قرر المجلس إحالة النائب إلهامي عجينة، إلى لجنة القيم للتحقيق معه بسبب تصريحاته التي أشعلت أزمة بالمجتمع وقتها، بعد مطالبته بإجراء كشف العذرية على الطالبات للتأكد من بكارتهن.

وقرر المجلس إحالة عجينة، وتم الإعلان عن عقد أكثر من اجتماع للتحقيق معه، إلا أن النائب ظل ينفى التحقيق معه أو تلقيه إخطارًا بذلك.

وأكدت مصادر داخل اللجنة وقتها، أن اللجنة أوصت بإسقاط العضوية عن النائب في تلك الواقعة، إلا أن ذلك القرار لم يتم إعلانه رسميًا ولم يتم اتخاذ أي موقف آخر تجاه الواقعة أو التحقيق فيها حتى الآن.

اللجنة توصي بإسقاط عضوية السادات

في 14 نوفمبر 2016، أحال المجلس النائب محمد أنور السادات، إلى لجنة القيم للتحقيق معه في تهم التواصل مع جهات ومؤسسات أجنبية، وإرسال تقارير من شأنها تشويه صورة المجلس وسمعته، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات قبل عرضه على البرلمان.

وفي 12 فبراير 2017، وبعد عدة اجتماعات للتحقيق في الوقائع المنسوبة للنائب، أصدرت اللجنة تقريرها الذي أوصى بإسقاط العضوية عن السادات، وهو ماوافق عليه المجلس بأغلبية نوابه في جلسة 27 من نفس الشهر.

الحريري يحال للجنة متهمًا بالتطاول على رئيس المجلس

في 26 مارس، وأثناء اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اعترض النائب هيثم الحريري على عدم منحه الكلمة، وطلب منه رئيس المجلس الجلوس في مكانه وعدم إثارة الفوضى بالاجتماع، فرد عليه الحريري ليتهمه بالإخلال باللائحة.

ثم طرح رئيس المجلس أمر إحالته إلى لجنة القيم على النواب وتمت الموافقة، إلا أن الواقعة مرت ولم يتم الإعلان عن التحقيق فيها حتى الآن.

إحالة طنطاوي بتهمة كسر ميكروفون المجلس

في 19 يونيو الماضي، وأثناء حضوره اجتماع لجنة الشئون التشريعية لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، انفعل النائب أحمد طنطاوي وقام بكسر ميكروفون المجلس، ما تسبب في إحالته إلى لجنة القيم، للتحقيق معه في الواقعة، وأوصت اللجنة بحرمان النائب من دور الانعقاد الثالث القادم، معتبره أنه خالف اللائحة الداخلية للمجلس، والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.

النائبة سحر الهواري تنتظر إسقاط عضويتها

من المفترض أن تنظر لجنة القيم في بداية دور الانعقاد الثالث، قضية النائبة سحر الهواري، عضو ائتلاف دعم مصر، التي صدر حكم ضدها بالسجن 5 سنوات، لإعلان إفلاسها وتوقفها عن سداد ديونها لبنك القاهرة، وهو الحكم الواجب على أثره إسقاط عضوية النائبة طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية.

وحصرت المادة 110 من الدستور إسقاط العضوية في 3 حالات، وهي إذا فقد النائب الثقة والاعتبار، وإذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وأخيرًا إذا صدر منه إخلال بواجبات العضوية.

مصادر برلمانية: لجنة القيم تنتظر غادة صقر حال تقديم شكوى ضدها

صرحت مصادر برلمانية، إن ما أقدمت عليه النائبة غادة صقر باصطناع مشهد القمامة في مدينة دمياط لتتخذها ذريعة للمطالبة بإقالة رئيس مدينة دمياط، يندرج تحت مبدأ الإخلال بواجبات عضوية مجلس النواب.

وأكدت المصادر لـ"التحرير"، أن واقعة النائبة غادة صقر مسجلة بالفيديو ومن الممكن أن يتم تحويلها للجنة القيم حال تقدم أحد الأعضاء أو أي مواطن بشكوى ضدها إلى لجنة الشكاوى بالمجلس.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة في 23 مايو 2016، على تشكيل لجنة القيم التي أقرتها اللجنة العامة، وتضم 15 نائبًا يرأسهم بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، واشترطت اللجنة العامة أن تتكون لجنة القيم من 15 عضوًا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 عضوًا نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو ائتلاف الحائز على الأكثرية مقاعد مجلس النواب وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب، عبلة الهواري، أحمد أباظة، أنيسة حسونة، السيد أبو العلا، مصطفى بكري، محمد عقل، أحمد البعلي، محمد سالم، سلامة الرقيعي، عبد العزيز حمود، أحمد سعداوي، إيهاب إسكندر، محمود عوض، وضياء داوود.