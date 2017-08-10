مدير المحميات عن «قرش مرسى علم»: الإنسان ليس في قائمة طعامه

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قال محمد قطب، مدير المحميات الطبيعية في جنوب سيناء، إن رفع وزارة البيئة لحالة الطوارئ بعد تعرض فتاة لِهجوم من سمكة القرش في قرية سياحية بمرسى علم، يعد إجراءً احترازيا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

أضاف قطب، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أنه من الخطأ نزول هذه السائحة في هذه المنطقة، وأنّ إدارة المنطقة البشرية في البحر تُحذر منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث، التي منها الاختناق، وغيرها.

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تابع أن مصر من أقل الدول تسجيلًا في هجوم حوادث القرش، لأنه من عام 98 وحتى الآن، لم يتم تسجيل سوى 4 حالات هجوم لأسماك القرش، موضحًا أن الإنسان ليس في قائمة طعام أسماك القرش.

أشار مدير المحميات الطبيعية في جنوب سيناء، إلى أن وجود أسماك قرش في البحر شيء طبيعي، لأنه يدل على صحة النظام البيئي.