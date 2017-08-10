أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- وزير الثقافة يفتتح ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- وزير الثقافة يفتتح ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

10:09 م الخميس 10 أغسطس 2017

  • عرض 10 صورة

    39a8021ab9.jpg

  • عرض 10 صورة

    3285303bb8.jpg

  • عرض 10 صورة

    c2e3e44eba.jpg

  • عرض 10 صورة

    247b74bf4f.jpg

  • عرض 10 صورة

    b9f2ae0473.jpg

  • عرض 10 صورة

    de3eaef094.jpg

  • عرض 10 صورة

    320febf838.jpg

  • عرض 10 صورة

    bb936be95f.jpg

  • عرض 10 صورة

    2874160659.jpg

  • عرض 10 صورة

    265bed9636.jpg

إعادة الألبوم

لتغيبهم عن العمل.. إحالة أطباء وممرضين للتحقيق بالوادي الجديد

الألبوم التالى

لتغيبهم عن العمل.. إحالة أطباء وممرضين للتحقيق بالوادي الجديد

كتبت-نسمة فرج:
تصوير-أحمد طرانة:

افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثالثة بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأحمد الشوكي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يشار إلى أن صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية لفناني الخط العربي ودار الكتب والوثائق القومية ينظم الدورة الثالثة للملتقى في الفترة من 10 إلى 24 أغسطس.

وتشارك في الملتقى كل من: ، والسعودية، والكويت، والعراق، وسوريا، وتونس، والمغرب، والجزائر، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وماليزيا وبنجلادش، وقازاخستان، وسنغافورة، وتايلاند، والصين، ونيجيريا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

واختارت اللجنة العليا للملتقى الفنان الراحل محمد عبدالقادر (1917-1997) الملقب بـ"شيخ الخطاطين" شخصية الدورة الثالثة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ المنيا: حصر شامل للكتب الدينية بالمكتبات وقصور الثقافة

    أخبار

  • بالصور.. محافظ المنوفية ووزير الثقافة يشهدان فعاليات ختام معرض المنوفية

    أخبار

  • وزير الثقافة يشهد ختام معرض شبين الكوم للكتاب

    أخبار

  • اليوم.. وزير الثقافة يشهد ختام معرض الكتاب بالمنوفية

    أخبار

إعلان

280717dae3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)