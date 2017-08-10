بالصور- وزير الثقافة يفتتح ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

كتبت-نسمة فرج:

تصوير-أحمد طرانة:

افتتح حلمي النمنم، وزير الثقافة ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي في دورته الثالثة بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس صندوق التنمية الثقافية، وأحمد الشوكي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يشار إلى أن صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية لفناني الخط العربي ودار الكتب والوثائق القومية ينظم الدورة الثالثة للملتقى في الفترة من 10 إلى 24 أغسطس.

وتشارك في الملتقى كل من: مصر، والسعودية، والكويت، والعراق، وسوريا، وتونس، والمغرب، والجزائر، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وماليزيا وبنجلادش، وقازاخستان، وسنغافورة، وتايلاند، والصين، ونيجيريا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

واختارت اللجنة العليا للملتقى الفنان الراحل محمد عبدالقادر (1917-1997) الملقب بـ"شيخ الخطاطين" شخصية الدورة الثالثة.