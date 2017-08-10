وفاة مدير السلامة المهنية المحبوس بتهمة تقاضي رشوة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

توفي، اليوم الخميس، مدير السلامة والصحة المهنية بشركة النصر، والمحبوس على ذمة قضية تقاضي رشوة مالية نظير ترسية مناقصة على إحدى الشركات بالسويس.

كان المتهم "محمد. ف"، المحبوس على ذمة القضية، يواجه اتهامًا بتقاضي رشوة، تدهورت حالته الصحية في الأيام الماضية، وبعد الفحص الطبي عليه، أوصى الطبيب بنقله من سجن قسم السويس إلى مستشفى السويس العام تحت الحراسة.

وساءت حالة المريض خلال الساعات الماضية، وتوفي منذ قليل، بمكان احتجازه بمستشفى السويس العام.

من جهته، قال الدكتور صدقي سيدهم مفتش الصحة في تصريح لـ"مصراوي" عقب فحص الجثمان: إن الوفاة طبيعية ولا توجد أية شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة حدوث أزمة قلبية حادة أدت لهبوط حاد في الدورة الدموية".

كان أعضاء الرقابة الإدارية في السويس، ألقوا القبض على المتهم يوم 1 يوليو الماضي، بعد إعداد كمين له بأحد الكافتريات متلبسًا بواقعة رشوة.

كما ضبطت أوراق مناقصة معدات السلامة المهنية، ومستندات توريد أدوات ومعدات التي طرحتها الشركة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، مقابل رشوة 250 ألف جنيه.