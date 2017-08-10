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رئيس الوزراء اليمني: يجب رفع الجاهزية القتالية للجيش

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء اليمني: يجب رفع الجاهزية القتالية للجيش

10:16 م الخميس 10 أغسطس 2017

رئيس الوزراء اليمني: يجب رفع الجاهزية القتالية للجيش

رئيس مجلس الوزراء اليمني

عدن - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على أهمية استمرار رفع الجاهزية القتالية للجيش اليمني، مشددا على ضرورة الثبات في مختلف جبهات القتال والدفاع عن مقدرات الوطن من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

جاء ذلك خلال لقاء بن دغر، الخميس، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بقائد اللواء 30 في الجيش اليمني العميد الركن عبد الكريم الصيادي، المرابط في محافظة الضالع.

وأوضح أن حكومته تولي اهتماما خاصا للقوات المسلحة والأمن، وأن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعادة افتتاح الكلية العسكرية، إنما هي رسالة واضحة لأهمية إعادة الاعتبار لكافة القوات المسلحة وتأسيس بنية الجيش اليمني على أسس وطنية وسامية.

وقال بن دغر "إن الحرب لم تنته بعد، وطالما العدو مازال يحمل السلاح فإن قواتنا العسكرية والمقاومة المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات سيستمرون في تكبيد مليشيا الحوثي وصالح خسائر حتى النصر".

من جانبه، أكد العميد الركن عبد الكريم الصيادي، أن كافة الأولية العسكرية في الضالع مرابطة في مختلف الجبهات، وأن القادة العسكريين والجنود يقدمون أرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن والشرعية".

هذا المحتوى من

Asha

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