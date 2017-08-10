"الدولية للهجرة" تعثر على 6 جثث على شاطئ باليمن

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد المهاجرين من إثيوبيا والذين أجبرهم المهربون صباح اليوم على القفز فى البحر امام سواحل شبوة باليمن كان يبلغ حوالى 160 مهاجرا .

وذكرت المنظمة، فى بيان لها مساء اليوم إلى أن موظفي المنظمة عثروا على ست جثث على الشاطئ، اثنان من الذكور واربعة من الاناث بينما لايزال 13 مهاجرا اثيوبيا اضافيا مفقودين ولا يعرف مصيرهم ولفتت المنظمة الى انها قدمت المساعدة الطبية الطارئة الى 57 مهاجرا اليوم كما قدمت المساعدات الغذائية والمياه وغيرها الى المهاجرين الباقين على قيد الحياة.

وأضافت المنظمة أن 48 مهاجرا إضافة إلى 57 آخرين غادروا الشاطئ قبل وصول فريق المنظمة.

قالت المنظمة الدولية للهجرة،إن حادث امس واليوم يجعل العدد الاجمالى للقتلى المفترضين حوالى السبعين مهاجرا وهم صوماليون واثيوبيون وذكرت ان الناجين من كلا الحادثين ادلوا بشهادات الى موظفى المنظمة الدولية اكدوا فيها ان المهربين عاملوهم معاملة وحشية طوال الرحلة التى قاموا بها من احد الشواطئ فى الصومال حيث اجبروهم على الجلوس القرفصاء طوال الرحلة التي تستغرق أحيانا ما بين 24 و 36 ساعة كما لم يسمح للمهاجرين بالانتقال داخل القارب او بمساحة خاصة أو منفصلة لاستخدام الحمام وافادوا كذلك بانه في بعض الحالات ربط المهربون أيديهم حتى لو حدث شيء ما فلا يكونوا قادرين على السباحة أو إنقاذ حياتهم كما لم يسمح لهم بتناول ما يكفي من الغذاء أو المياه في الرحلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية ولم يسمح لهم إلا بتناول لتر او اثنين على الاكثر من الماء ووجبة صغيرة واحدة.