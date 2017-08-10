سعد سمير خارج حسابات الجهاز الفني للأهلي في مباراة المصري

التحرير

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تأكد غياب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، في نهائي كأس مصر.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن "سمير" لم يكتمل شفاءه من الشد في العضلة الأمامية، وبدأ اليوم التدريب في الجيم تنفيذًا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه خالد محمود طبيب الفريق.

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وأوضح المصدر أن سعد سمير لن يلحق بمباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن الجهاز الطبي قام بإبلاغ الجهاز الفني للمارد الأحمر بذلك، حتى لايضع اللاعب ضمن حساباته في اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.