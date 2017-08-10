«الزراعة» تحذر من شراء البطاطس الملوثة بالمبيدات

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ناشد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين بعدم شراء أي بطاطس من الأسواق إذا وجد بها رائحة مبيدات، قائلًا: احتياطيًا عند شراء البطاطس إذا وُجد بها رائحة مبيدات لا تشتريها .

وأوضح عبد الدايم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج آخر النهار ، المذاع عبر فضائية النهار 1 ، مساء الخميس، أنه إذا كان المواطن مضطرًا لشراء البطاطس، فيمكنه غسلها بشكل جيد، وتقشيرها بشكل جائر قليلًا ما يؤدي إلى القضاء على ما تبقى من آثر المبيدات.

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وأكد أن التجار الذين يرشون البطاطس بالمبيدات يخالفون ضمائرهم، مضيفًا أنهم يُقدمون على تلك الخطوة بهدف حماية البطاطس من حشرة درنات البطاطس ، التي يمكن مواجهتها في الحقل.

وتابع: لا نقول إن المواطن عليه مقاطعة البطاطس، لكن احتياطيًا لا يشتريها إذا كان بها رائحة مبيد، وليس كل البطاطس الموجودة بالأسواق مرشوشة، ولا يوجد إحصائية بالكميات التي تم رشها بالمبيد .