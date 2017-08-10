«التحرير» تكشف كواليس جلسة الصلح بين مرتضى منصور والصحفيين

التحرير

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كشف حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين عن تفاصيل جلسة الصلح التى عقدت بين النقابة والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحضور كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعدد من مسئولي نادي الزمالك.

وقال سكرتير عام النقابة في تصريحات لـ«التحرير» إنه تم الاتفاق خلال الجلسة على التصالح بين الطرفين موضحا أنه تم إنهاء الخلاف القائم بين النقابة ورئيس النادي إلى جانب الاتفاق على استكمال عضويات الصحفيين وعدم المساس بعضويات الصحفيين السابقين بالنادي.

وأضاف زكريا أن رئيس نادي الزمالك برر ما قام به بسبب ما زعمه عن حملة الهجوم من الصحفيين عليه وهو ما نفاه كل من كرم جبر وضياء رشوان، مؤكدا أنه تم التأكيد خلال الجلسة أن النقابة لا تتصيد الأخطاء له.

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وأوضح زكريا أنهم فى طريقهم إلى نادي الزمالك لاستكمال باقي الجلسة التى عقدت فى أحد المطاعم على نهر النيل، مشيرا إلى أنه سيصدر بيان بتفاصيل الاتفاق الجديد كاشفا: "المبادرة جاءت من الجميع بلا استثناء دون مبادرة أحد بعينه".

يذكر أن نقيب الصحفيين لم يحضر اللقاء بسبب وفاة شقيقته الكبرى.