مسؤولة تهدم منزل مواطن بسبب شكواه ضدها (فيديو)

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عرض الإعلامي محمد موسى مقطع مقطع فيديو لرئيسة الوحدة المحلية لقرية الأحراز بالقليوبية، خلال تنفيذها قرار إزالة أحد المنازل المخالفة، وقال إنها نفذت ذلك بسبب خلافات شخصية مع صاحب المخالفة.

وأظهر الفيديو، الذي عرض بحلقة اليوم الخميس من برنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، رئيسة الوحدة المحلية تقول في أثناء تنفيذ قرار الإزالة: «لازم نهد بيته ابن..، ده هارينا شكاوى».

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وطالب موسى محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي بإقالة المسؤولة، قائلا: «هما دول المسئولين بينفذوا القرارات عشان خايفين من الشكاوى».