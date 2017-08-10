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مسؤولة تهدم منزل مواطن بسبب شكواه ضدها (فيديو)

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مسؤولة تهدم منزل مواطن بسبب شكواه ضدها (فيديو) مسؤولة تهدم منزل مواطن بسبب شكواه ضدها (فيديو)

التحرير

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عرض الإعلامي محمد موسى مقطع مقطع لرئيسة الوحدة المحلية لقرية الأحراز بالقليوبية، خلال تنفيذها قرار إزالة أحد المنازل المخالفة، وقال إنها نفذت ذلك بسبب خلافات شخصية مع صاحب المخالفة.

وأظهر الفيديو، الذي عرض بحلقة اليوم الخميس من برنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «العاصمة»، رئيسة الوحدة المحلية تقول في أثناء تنفيذ قرار الإزالة: «لازم نهد بيته ابن..، ده هارينا شكاوى». 

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وطالب موسى محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي بإقالة المسؤولة، قائلا: «هما دول المسئولين بينفذوا القرارات عشان خايفين من الشكاوى».

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التحرير

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