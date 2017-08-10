مجدي عقل.. اختفاء في ظروف غامضة بعد 26 عامًا بإيطاليا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

26 عامًا، قضاها مجدي عقل، في الغربة، بحثًا عن توفير حياة كريمة لزوجته وأولاده، انتهت بلغز محير، تسعى الشرطة الإيطالية لفك طلاسمه.

وصل مجدي إلى إيطاليا في عام 1992، ليبدأ رحلته في البحث عن عمل، وفي عام 1994 انتظم في العمل بشركة Carparelli للشحن والتفريغ، حتى تاريخ اختفائه يوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2017، بعد نشوب عدة خلافات بينه وبين نجل صاحب الشركة.

وحسب أسرة مجدي، فإنه أبلغ أحد أصدقائه، عن طريق رسالة تركها له، بالذهاب إلى الشرطة في حالة عدم عودته بنهاية اليوم، وإبلاغها بالبحث عنه.

شاهد أيضا

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الخارجية تتابع على مدار الساعة حالة اختفاء المواطن المصري عبده عبده إبراهيم عقل (الشهير بمجدي عقل)، من خلال التواصل المستمر بين القنصلية العامة المصرية في ميلانو، والسلطات المعنية في إيطاليا، للوقوف على حقيقة الأمر، وطمأنة ذويه.

وأضاف أبو زيد، أن أحمد شاهين القنصل العام المصري في ميلانو، استقبل يوم 9 الجاري نجل شقيق المواطن المصري المختفي، وأحد أصدقائه من أجل إطلاعهم على جهود القنصلية للعثور عليه، حيث أكد القنصل العام على أن القنصلية قامت فور علمها بالحادث بالتواصل رسميًا مع السلطات الإيطالية، وإجراء اتصالات مع نائب مدير الأمن العام بميلانو الذي وعد ببذل كافة الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى حقيقية اختفاء عقل.

وأكد بيان الخارجية أن القنصلية العامة تتواصل مع مختلف المستشفيات وبعض رموز الجالية المصرية بميلانو للوصول إلى أي معلومات تسهم في العثور على المواطن، وقد قام ذوو المواطن بتوجيه الشكر للقنصلية على جهودها في هذا الصدد.