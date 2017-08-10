بالصور.. إيقاف أعمال البناء بـ 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء وإزالة بـ 6 عقارات مخالفة بأحياء شرق والعجمي، وذلك في إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة والقضاء على ظاهرة البناء المخالف.

وقال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال البناء بعقارين بدون ترخيص بمنطقتي الجمهورية وأبو سليمان، والتحفظ على كميات من الأخشاب ومواد البناء.

وأضاف رئيس الحي، في تصريحات صحفية، أن لجنة الإزالة واصلت أعمالها في التصدي لظاهرة البناء المخالف، بإزالة 4 طوابق وحوائط 15 وحدة سكنية بعقار بمنطقة لوران.

وفى حي العجمي غربي المحافظة، جرى إيقاف أعمال البناء بـ 3 عقارات أخرى بدون ترخيص بمنطقة الهانوفيل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

من جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، على استمرار الحملات المكبرة لتنفيذ الإزالات ومحاسبة المخالفين، وتحويل أي مقصر بالإدارة الهندسية للنيابة الإدارية لتوقيع أقصى العقوبة عليه.