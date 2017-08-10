رئيس الوزراء اليمني: الحكومة مهتمة بتوفير الخدمات الأساسية للمحافظات المحررة

عدن - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات الأساسية لمحافظة الضالع وكافة المحافظات المحررة، وذلك حسب الأولويات التي تفرزها المرحلة الراهنة ووفقا للامكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء بن دغر، اليوم الخميس، بوكيل محافظة الضالع وعضو مؤتمر الحوار الوطني لحسون صالح مصلح قاسم بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الضالع تظل من المحافظات التي تشكل أهمية كبيرة في المعادلة العسكرية، وذلك لما يمثله موقعها الجغرافي من استراتيجية قصوى.. وقال "إن الضالع تمثل ترسانة فولاذية تتحطم أمامها كل محاولات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".

وأشاد بن دغر بالأدوار البطولة التي يسطرها الجيش اليمني والمقاومة المسنودين بقوات التحالف العربي، وتلقين العدو دروساً في التضحية والفداء والدفاع عن الوطن.

وأشار رئيس وزراء اليمن إلى أن الحكومة ستقدم خلال المرحلة المقبلة عددا من المشاريع الخدمية والتنموية لعدد من مديريات محافظة الضالع، وسيتم العمل بشكل مكثف لتنفيذ مشاريع رصف الطرق التي تحتاجها المحافظة بصورة ملحة.