أخبار عاجلة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تشيلسي يقترب من ضم «كانسيلو»

Google+ Print
تشيلسي يقترب من ضم «كانسيلو» تشيلسي يقترب من ضم «كانسيلو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي اقترب من حسم صفقة اللاعب جواو كانسيلو ظهير أيمن فريق فالنسيا الإسباني، خلال الساعات المقبلة. 

وذكرت صحيفة «ذا صن» البرطانية اليوم الخميس، أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق مستاء من إدارة البلوز، بسبب عدم تنفيذ رغباته بالعناصر التي كان يحتاج إليها في الميركاتو الحالي.

شاهد أيضا

وأضافت الصحيفة، أن الإدارة سوف تسعى إلى إنهاء صفقة كانسيلو في الساعت المقبلة، من أجل إرضاء المدرب الإيطالي.

واختتمت الصحيفة، بأن كونتي مازال لديه أهداف هذا الموسم، مثل التشيلي أليكسيس سانشيز وأوكسليد تشامبرلين لاعبي أرسنال، وداني روز مدافع توتنهام، ودرينك ووتر لاعب وسط ليستر سيتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى