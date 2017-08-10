تشيلسي يقترب من ضم «كانسيلو»

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي اقترب من حسم صفقة اللاعب جواو كانسيلو ظهير أيمن فريق فالنسيا الإسباني، خلال الساعات المقبلة.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البرطانية اليوم الخميس، أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق مستاء من إدارة البلوز، بسبب عدم تنفيذ رغباته بالعناصر التي كان يحتاج إليها في الميركاتو الحالي.

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وأضافت الصحيفة، أن الإدارة سوف تسعى إلى إنهاء صفقة كانسيلو في الساعت المقبلة، من أجل إرضاء المدرب الإيطالي.

واختتمت الصحيفة، بأن كونتي مازال لديه أهداف هذا الموسم، مثل التشيلي أليكسيس سانشيز وأوكسليد تشامبرلين لاعبي أرسنال، وداني روز مدافع توتنهام، ودرينك ووتر لاعب وسط ليستر سيتي.