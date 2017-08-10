5 بدائل أمام مانشستر يونايتد لتعويض فشل التعاقد مع جاريث بيل

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بات مانشستر يونايتد قريبًا من فقدان فرصة التعاقد مع جاريث بيل بعد مشاركة الأخير في لقاء السوبر الأوروبي الذي فاز به ريال مدريد على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، وتأكيد زيدان اعتماده بشكل كبير على اللاعب الويلزي الذي أكد بدوره رغبته في مواصلة اللعب مع الريال.

كما بات مانشستر على مقربة أيضًا من فقدان فرصة التعاقد مع إيفان بيريسيتش بعدما رفض الإنتر العرض المقدم لضم اللاعب مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، ونجح اليونايتد حتى الآن في التعاقد مع كل من روميلو لوكاكو ونيمانيا ماتيتش وفيكتور ليندلوف مقابل 146 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الحالي.

ويرغب مورينيو في التعاقد مع جناح قبل نهاية الميركاتو بنهاية الشهر الجاري، من أجل تدعيم صفوف الفريق في حملته للتتويج بلقب دوري الإنجليزي الغائب عن خزائن اليونايتد منذ عام 2012، واستعرضت صحيفة "ميرور" 5 بدائل لكل من بيل وبيريسيتش للتعاقد معهم كالآتي:

1- عثمان ديمبلي

ربطت العديد من التقارير الصحفية بين عثمان ديمبلي وبين الانتقال إلى برشلونة لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، إلا أن البرسا يرغب في إنهاء صفقة فيليب كوتينيو في المقام الأول ولن يعودوا إلى ديمبلي بعد رفض عرض برشلونة لضمه مقابل 70 مليون يورو.

ويرغب ديمبلي في مغادرة بروسيا دورتموند وإذا فشل في الانضمام إلى برشلونة فسيكون مرحبا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد للعب إلى جوار زميله في المنتخب الفرنسي بول بوجبا، ولكنه لن ينضم إلى كتيبة الأولد ترافورد بأقل من 100 مليون يورو.

وقدم الدولي الفرنسي مستويات مميزة في موسمه الأول مع بروسيا دورتموند الموسم الماضي، وذلك بعدما سجل 6 أهداف وصنع 12 هدفا منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من رين الفرنسي.

2- لوكاس مورا

منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان في عام 2013، أثبت لوكاس مورا أنه من أفضل الأجنحة في العالم وذلك بعد تسجيله الموسم الماضي 19 هدفا في جميع المسابقات، ولكنه من الصعب للغاية عليه حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق الفرنسي الموسم القادم، بعد قدوم نيمار؛ لتربط العديد من التقارير الصحفية بينه وبين الرحيل إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد أرسنال وليفربول.

ويعشق مورينيو خطف اللاعبين من الفرق المنافسة وسيكون التعاقد مع لوكاس مورا ضربة قوية لأرسنال وليفربول وإضافة كبيرة لتشكيل اليونايتد بكل تأكيد.

3- توماس ليمار

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من اللاعبين الذين يرغب أرسنال في التعاقد معهم أيضًا هو توماس ليمار لاعب موناكو، إلا أن الفريق الفرنسي لا يرغب في التفريط في خدمات لاعبه بأقل من 50 مليون إسترليني وهو ما يعيق إتمام الصفقة مع المدفعجية حتى الآن.

وقدم ليمار الموسم الماضي مستويات مميزة للغاية مع موناكو سواء في دوري أبطال أوروبا عندما وصل الفريق الفرنسي إلى نصف النهائي أو في الدوري الفرنسي الذي توج فريق الإمارة بلقبه، وسجل ليمار 9 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى في 34 مباراة في الدوري وهو لا يزال يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، ليكون من الخيارات المثالية لتدعيم صفوف اليونايتد.

4- رياض محرز

كان محرز على مقربة من الرحيل إلى الدوري الإيطالي خلال الأيام الماضية وتحديدًا عبر بوابة روما وإنتر، وبإمكان مانشستر يونايتد الدول على خط المفاوضات في ظل رغبة الدولي الجزائري في الرحيل إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وتوج محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في موسم 2015- 2016 عندما ساعد ليستر سيتي على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بشكل مفاجئ، إلا أن الثعالب عانت كثيرًا الموسم الماضي وأنهت الدوري في المركز الـ12، ولن يوافق ليستر سيتي برحيل لاعبه بأقل من 50 مليون إسترليني.

5- يانيك كاراسكو

كان اللاعب البلجيكي على مقربة من الانضمام إلى مانشستر يونايتد في السابق، ومن المتوقع أن يوافق أتليتيكو مدريد على رحيله في ظل الخلافات التي نشبت مؤخرًا بين كارسكو ومدرب الفريق دييجو سيميوني.

ويمتاز كاراسكو بالسرعة العالية إلى جانب كونه من أفضل ممري الكرات العرضية في الدوري الإسباني في السنوات العشر الأخيرة ويمتاز بالموهبة الكبيرة في تسجيل الأهداف، ومن الوارد أن يتحفز كاراسكو بالانتقال إلى اليونايتد في ظل التجارب البلجيكية الرائدة في الدوري الإنجليزي مثل إيدين هازارد وكيفين دي بروين وروميلو لوكاكو.

وسيحتاج مانشستر يونايتد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد كاراسكو للتعاقد معه والبالغ من 86 مليون جنيه إسترليني.