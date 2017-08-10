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محافظ البحيرة: إنشاء مستشفى كوم حمادة العام الجديد بتكلفة 312 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة: إنشاء مستشفى كوم حمادة العام الجديد بتكلفة 312 مليون جنيه

09:14 م الخميس 10 أغسطس 2017

محافظ البحيرة: إنشاء مستشفى كوم حمادة العام الجديد بتكلفة 312 مليون جنيه

محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده

البحيرة - (أ. ش.أ):

قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إنه جار إنشاء مستشفى كوم حمادة العام الجديدة على مساحة 3 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية 312 مليون جنيه.

وأضافت عبده، خلال جولتها التفقدية اليوم الخميس بمركز ومدينة كوم حمادة، أن المستشفى سيضم 122 سريرًا و24 سرير عناية مركزة و49 ماكينة غسيل كلوي، و20 حضانة أطفال مجهزة، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات كبرى، موجهة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمستشفى قبل نهاية العام الجاري.

وتفقدت المحافظ، خلال زيارتها، الموقع المخصّص لإقامة مجمع مواقف كوم حمادة والمقام مكان المصرف الغربي بالمدينة الذي جرى تغطيته بتكلفة 550 ألف جنيه لإقامة المجمع على مساحة 5 آلاف متر مربع، والمقرر الانتهاء منه قبل 30 يونيو من العام المقبل.

كما تفقدت أيضًا نقطة إطفاء قرية "واقد"، المقامة على مساحة قيراط واحد بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه بتبرع من جمعية واقد لتنمية المجتمع، ووجهت بسرعة تشغيل الوحدة خلال أسبوع.

هذا المحتوى من

Asha

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