أخبار عاجلة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

‎الوفد: ننتظر رؤية واضحة من الحكومة بشأن محاصرة التضخم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

‎الوفد: ننتظر رؤية واضحة من بشأن محاصرة التضخم

09:10 م الخميس 10 أغسطس 2017

‎الوفد: ننتظر رؤية واضحة من الحكومة بشأن محاصرة التضخم

الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد

كتبت- مروة شوقي:

‎أعرب حزب الوفد، عن قلقه اتجاه الارتفاع الشديد لمعدلات التضخم التي بلغت 34%، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو ما يعد أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 %.

‎وأشار الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إلى أنه يجب على الحكومة التحرك السريع، ووضع رؤية واضحة ومتكاملة لمحاصرة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.

‎وحذر المتحدث الرسمي لحزب الوفد، من تداعيات التضخم من ركود تضخمي يؤدي إلى نقص في الاستثمارات والإنتاج، وضعف الطلب على المنتجات مما قد يضر أيضا بنسبة البطالة.

‎وأصاف فؤاد: "يجب مراجعة الحماية الاجتماعية، وإعادة تحديد الفئات المستحقة للدعم، فمستوى الدخول الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا قد يمنع عدد كبير من مستحقي الدعم من الحصول عليه خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، بالإضافة إلى التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية من الدعم المادي على غرار أنظمة تكافل و كرامة التي تسير على وتيرة ناجحة حتى الآن".

‎وطالب الوفد، الحكومة بإجراءات سريعة ومحددة تتمثل في إجراءات نقدية ومالية لكبح جماح التضخم متوقعا انتهاء الموجة التضخمية بنهاية العام الحالي.

‎ورأى الحزب، ضرورة النظر في تحديد نائب لرئيس مجلس الوزراء مسئولًا عن المجموعة الاقتصادية، لافتًا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل في جزر منعزلة، بقوله: "المواطن لا يلمس التحسن الاقتصادي نظرًا لغياب التنسيق و التواصل السليم".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حزب الوفد يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

    أخبار

  • "الوفد": ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ36 مليار دولار تطور جيد

    أخبار

  • طارق فهمي: الأحزاب الداعمة لترشح تبحث عن مكاسبها الشخصية فقط

    أخبار

  • "تأييد السيسي لفترة ثانية" يثير الجدل داخل حزب الوفد

    أخبار

إعلان

97bcff0b64.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)