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الخارجية الروسية: العقوبات ضد فنزويلا لا تساعد على حل الأزمة

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: العقوبات ضد فنزويلا لا تساعد على حل الأزمة

09:07 م الخميس 10 أغسطس 2017

الخارجية الروسية: العقوبات ضد فنزويلا لا تساعد على حل الأزمة

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات التي فرضتها بعض الدول على فنزويلا لا تساعد على تطبيع الأوضاع داخل هذا البلد.

وقالت الخارجية الروسية ـ في بيان اليوم الخميس ـ إن بعض القوى السياسية داخل وخارج فنزويلا تمضي قدما في سياستها الضارة الرامية إلى تدمير الحوار في فنزويلا وتأزيم الأوضاع أكثر.

ولفتت إلى أن موسكو لا تعتقد أن العقوبات الأحادية الجانب وإجراءات العزل والضغط والإنذارات ضد كراكاس تساهم في تحقيق أهداف بناءة ، مشددة على عدم وجود إلا إجراء مفاوضات مباشرة بين والمعارضة في فنزويلا.

وأوضحت أن السلام في فنزويلا يتوقف على استعداد كافة الأطراف للعودة إلى الحوار في إطار الدستور ، بعيدا عن أي تدخل خارجي.

يُذكر أن الولايات المتحدة وسعت قامت أمس الأربعاء قائمة العقوبات ضد فنزويلا، وأدرجت عددا من المؤسسات والأفراد فيها، وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات في وقت سابق على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و13 شخصية من الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين ، بمن فيهم مسئولين في الشرطة وشركة النفط الوطنية.

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