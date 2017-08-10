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طُرُق دمياط "شبح يهدد الأهالي".. وعشرات الضحايا يدفعون ثمن الإهمال - صور 09:10 م الخميس 10 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور.. "مصراوي" في المحطة البيولوجية لمعالجة مياه بحيرة المنزلة

دمياط – محمد إبراهيم:حوادث يومية تشهدها طرق دمياط، تسفر عن وفاة وإصابة العشرات من أهالي المحافظة، في الوقت الذي تزايدت فيه الشكاوى من سوء حالة هذه الطرق وتهالكها، إلى جانب غياب التواجد الأمني في الكثير من المحاور المرورية المهمة، وذلك في أعقاب وفاة وإصابة 18 شخصًا خلال أسبوع واحد، فضلاً عن وفاة 9 أشخاص خلال شهر واحد، بحسب هيئة الإسعاف.تهالك طريق "ترعة السلام" تحوّل طريق "ترعة السلام" إلى شبح يهدد كل من يمر به من السائقين والركاب، وقبل أيام وقع حادث أليم عليه، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، بعدما سقطت سيارة في الترعة، يأتي ذلك بعد مرور أربعة أيام على حادث آخر شهده الطريق ذاته، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين.وأكد أحمد المنير، يقيم بقرية "العنانية"، أن هذا الطريق يخدم أهالي المنزلة وقرى دمياط وكذلك أهالي الدقهلية، كما أنه طريق تجاري يجب الاهتمام به، مشيرًا إلى أنه يفتقد إلى وجود أمني ومروري.وأضاف المنير، الذي فقد ابن عمه في حادث أليم: "طالبنا في أوقات كثيرة المحافظ برصفه وإعادة تمهيده، السرعة أحيانًا تخدع السائق والطريق متهالك في أماكن كثيرة، وأغلب الحوادث ننتظر أكثر من نصف ساعة إلى أن تصل عربية إسعاف ".الطريق الدولي لم يكن الطريق الدولي المار أمام قرية الركابية أفضل حالاً من سابقه، فقد شهد وقوع ثلاثة حوادث خلال أسبوعين، كان آخرها حادث تصادم سيارتين، ما أدى إلى وفاة شخصين بينهما أمين شرطة بمديرية أمن دمياط وإصابة 3 آخرين، وقبلها انقلبت سيارة أجرة تحمل 7 ركاب بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى إصابتهم جميعًا وجرى نقلهم إلى مستشفى الأزهر الجامعي بمدينة دمياط الجديدة.ومن الحوادث المؤلمة التي شهدتها المحافظة قبل يومين، وفاة أربعة أشخاص، بينهم المهندسة مها عبيد مديرة هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، فضلاً عن طالبين بالفرقة الأولى بكلية الهندسة وقائد السيارة التي كانت تقلهم قبل أن يصطدم بسيارة "نقل".وقال محمد زهرة، شقيق خالد أحد الضحايا، إنه كان في طريقه إلى كفر الشيخ قبل أن يقع الحادث على الطريق الساحلي الدولي، مشيرًا إلى أن الخطأ كان بسبب الوقوف المخالف لسيارة النقل، وتابع "مفيش رجل مرور واحد يقف على طريق دولي مهم زي ده، مفيش حد يجيب حق اللي بيروحوا علشان الحوادث اللي بتحصل يوميًا، ربنا يرحمهم".الترقيع لمعالجة "الحفر"واعتبر أحمد محمود، مهندس ويقيم بمدينة دمياط الجديدة، أن إهمال مسئولي الوحدات المحلية وراء وقوع العشرات من الحوادث المتتالية بسبب تهالك الطرق وكثرة النقر والحفر؛ ما يؤدي إلى كوارث، وتابع: "المسئولين عندنا بيهتموا بترقيع الحفر وإصلاحها، لكن الطرق المهمة زي الساحلي والدولي مفيش أي اهتمام، وتلاقي حفرة نص متر ومفيش حد مهتم بيها".ويشكو محمود من الظلام الذي يشهده الطريق الزراعي، بداية من تفتيش كفر سعد وحتى قبيل الوصول إلى محافظة الدقهلية، وأضاف: "أتمنى إن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ينزل بنفسه يشوف فين ضمير المسئولين"."لعنة الموتوسيكلات"وناشد علي الأخرس، طالب، المحافظ بمواجهة الدراجات النارية "الصيني" المخالفة، وعدم السماح للأطفال بقيادتها، مؤكدًا أن هناك سباقات أسبوعية تقام في منطقتي الشهابية ومدخل رأس البر للمنافسة على لقب "الأسرع"، ما يؤدي إلى وقوع حوادث عديدة في كثير من الأحيان، وهو ما يثير الفزع والذعر بين الأهالي، وسرد: "التهور يؤدي إلى كثرة الحوادث ولا بدّ من مواجهته".من جانبه، أكد الدكتور محمد الطنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، الاستجابة فورًا لأي بلاغ يصل إلى المرفق والوصول إلى الحادث في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الحالات قدر المستطاع، موضحًا أن هناك حوالي 11 متوفيًا و76 مصابًا جراء حوادث شهدتها المحافظة خلال شهر يوليو الماضي، من أبرزها انقلاب سيارة على طريق طبل، وكذلك حادث الطريق الدولي، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى المراكز الطبية الملائمة للحالة، أو بحسب رغبات الأهالي.وأعلن اللواء هشام كمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اعتماد الخطة الاستثمارية للمركز والمدينة، ووضع ميزانية 4 ملايين جنيه لبند رصف الطرق المدرجة بالخطة خلال العام المقبل، بقرى مركز دمياط.المحافظ يتعهد بالتطويروفي تصريح لـ"مصراوي"، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه وافق على تطوير ورصف الكثير من الطرق خلال الفترة الأخيرة، أبرزها طريق الميناء والسعيدية القبلية والطريق الدائري بكفر شحاتة وطريق السياح، كما جرى تطوير وإنارة الطريق الساحلي الرابط بين دمياط وبورسعيد.وأكد المحافظ، أنه عقب موافقة الوزارة، يجري تطوير الطرق الرئيسية ومنها طريق "السيالة –شطا" الواصل إلى طريق بورسعيد، وكذلك طريق "5 حديث"، بالإضافة إلى طريق" دمياط - المنصورة الشرقي"، وهو أحد المطالب المهمة والحيوية لأبناء المحافظة، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب التخطيط وعمل دراسة لازدواج خط سكة حديد "دمياط - المنصورة" وذلك لتخفيف الأحمال عن الطرق.وبيّن طه أنه بحث مع مدير هيئة الطرق بمنطقة شرق الدلتا، استمرار العمل بطريق فاروق شوشة (رأس البر الغربي سابقًا)، وجرى الاتفاق على سرعة الانتهاء من طبقة الأسفلت وإنشاء تحويلة وفصل الكوبري الملاحي إلى حارتين، وعمل الترميمات اللازمة لطريق رأس البر الشرقي خاصة في منطقة البنوك بالسنانية.

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