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قادة "الأوقاف" و"الأزهر" في الأقصر لتجديد الخطاب الديني

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مصراوي Masrawy

قادة "الأوقاف" و"الأزهر" في الأقصر لتجديد الخطاب الديني

08:09 م الخميس 10 أغسطس 2017

قادة الأوقاف

الأقصر - محمد محروس:

عقد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، أول لقاء لقيادات الأوقاف والأزهر الشريف والوعظ بالمحافظة، بحضور كل من الشيخ أحمد محمد طايع مدير عام منطقة الوعظ بالأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير الدعوة بأوقاف الأقصر، والشيخ عمر سيد مدير الدعوة.

وقال إسلام محمد الأزهري، المنسق العام والمتحدث الإعلامي لمديرية أوقاف الأقصر: إن هذا اللقاء يأتي في إطار توحيد الجهود في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وسد عجز المساجد، ومنع غير المتخصصين من الانقضاض على المساجد، وذلك تنفيذًا للرؤية التي وضعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أثناء زيارته للأقصر.

وأضاف الأزهري، أنه تنفيذًا لتعليمات الوزير خلال اجتماعه بالقيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة، يجري الآن على قدم وساق الانتهاء من حصر المساجد التي تعاني من عجز الخطباء تمهيدًا لشغلها من قبل خطباء الوعظ لمدرسي الأزهر الشريف المرخص لهم بالخطابة، كما جرى بحث وضع خطة للدروس اليومية بالمساجد من قِبل الوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف، تلبيةً لحاجة الناس الماسة لتعاليم الدين الصحيح بعيدًا عن أصحاب المصالح والأجندات الخاصة.

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