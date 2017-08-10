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الشريف: عن قرار «التموين» الأخير: سيكون لدينا مواطن عادي وآخر بشرطة

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الشريف: عن قرار «التموين» الأخير: سيكون لدينا مواطن عادي وآخر بشرطة الشريف: عن قرار «التموين» الأخير: سيكون لدينا مواطن عادي وآخر بشرطة

التحرير

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قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لم يكن لديهم علم بقرار وزير الأخير الخاص بتحديد المستحقين لاستخراج بطاقات تموينية جديدة ممن لايزيد راتبهم عن 1500 جنيه، مشيرًا إلى أن القرار كان مبهمًا لأنه لم يحدد هل التطبيق سيشمل الفئة القديمة أم الجديدة فقط.

وأشار الشريف، لـ"التحرير"، أن وزارة التموين أوضحت بعدها أن القرار سيشمل البطاقات الجديدة فقط، ولن يطبق على البطاقات القديمة، متسائلا:" هل سيكون لدينا درجتين للمواطن، سيكون هناك مواطن عادى ومواطن بشرطة".

وأكد ضرورة العودة مرة أخرى إلى اللجنة التى تم تشكيلها لتحديد مواصفات مستحقى الدعم، والتى تعمل عليها وزارة النخطيط والهيئات الرقابية بالتعاون مع اللجان المعنية، مشيرًا إلى أن آخر لقاء جمعهم بوزير التموين في نهاية دور الانعقاد الثاني تم الاتفاق على إعلان بيانات مستحقي الدعم خلال شهر، لأنه من المفروض أن تتساوى الفئات الأكثر احتياجًا.

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وتابع:" ندعو لإصدار بيان واضح للجميع بتعريف مستحقى الدعم، لان هناك اعداد ضخمة من البطاقات القديمة نسبة كبيرة منم تستحق الدعم تصل ل 50 مليون".

واشار الى أن مبلغ 1500 جنيه، رقم متدنى لانه لا يستطيع أحد القول أن هناك اسرة تنفع تعيش بهذا المبلغ، مؤكدا انهم سيتواصلون مع الوزير في بداية دور الانعقاد لمناقشته في القرار، ولدينا كل الوسائل الرقابية المتاحة لاستخدامها وفقا للقانون .

 

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التحرير

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