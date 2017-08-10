جمال زهران: على الإعلام أن لا يرهب منافسي الرئيس.. و«يبطل تطبيل»

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قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إنه لابد من توافر مناخ سياسي يسمح بإجراء انتخابات رئاسية تنافسية، مشدّدًا على أن المرشح الرئاسي حمدين صباحي، أدى دورًا وطنيًا حينما خاض سباق 2014 ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أن مشاركته أعطت شرعية للحكم.

أضاف زهران، خلال حواره ببرنامج «المشهد»، عبر فضائية «LTC»، اليوم الخميس، أنه «لابد أن تكون أجهزة الإعلام محايدة في تغطيتها للانتخابات، وتبطل تطبيل، حتى يكون هناك تنافسية، وحتى ندخل في طور التطور الديمقراطي الحقيقي الذي لن يأتي بالإرهاب».

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تابع: «يعني الإخوان يمارسوا إرهاب ويقتلوا جنود جيش وشرطة ومواطنين، والإعلام هو كمان يمارس عمل إرهابي ضد المرشحين؟».