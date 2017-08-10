نقيب المرشدين: السيسي ماقصرش في دعم السياحة

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قال حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن هناك 10 وزارات معنية بتقديم كافة التسهيلات للقطاع، مشيرا إلى عدم تقديم ثلاث وزارات منها أي جديد للسياحة، وأردف: «مسئولية تدهور القطاع تفرق دمها بين القبائل».

أضاف نحلة، خلال حوار له عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يقصر في دعم السياحة، حيث أصدر قرارا بتفعيل المجلس الأعلى للسياحة، وروج بنفسه لها، معقبًا: «السيسي ماقصرش في حاجة».

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تابع أن السياحة المصرية تسوق لنفسها بنفسها، إذ أن مصر تتمتع بحضارة عمرها 7 آلاف عام، موضحًا أنه لا توجد سياحة دون مرشد، لافتًا إلى أن المرشد السياحي المصري هو الأقوى في العالم، وتحمل ما لا يتحمله بشر.