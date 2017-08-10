بعد رحيل «غالي».. البدري يدرس قيد هشام محمد في القائمة الإفريقية

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يدرس حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد لاعبه هشام محمد في قائمة الفريق الإفريقية، الوافد الجديد من مصر للمقاصة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ويُفكر البدري في قيد هشام محمد، بعد أن موافقته على رحيل حسام غالي، قائد الأهلي، لصفوف نادي النصر السعودي، لمدة موسم مقابل 800 ألف دولار.

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ويحسم البدري قراره خلال الساعات القليلة المقبلة، مما يجعل فرص أحمد الشيخ، قليلة للغاية في ظل حاجة الفريق أيضًا لقيد مدافع، وهي الصفقة التي لم تنهها لجنة التعاقدات بالأهلي حتى الآن.

ويتبقى للأهلي 3 لاعبين يتم قيدهم في قائمته الإفريقية، حيث يستعد لمواجهة الترجي التونسي في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.