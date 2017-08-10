روسيا تنتقد العنف الجنسي الذي تستخدمه المجموعات الإرهابية في إفريقيا
روسيا تنتقد العنف الجنسي الذي تستخدمه المجموعات الإرهابية في إفريقيا
09:02 م الخميس 10 أغسطس 2017
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبي
موسكو - (أ ش أ):
أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس عن القلق إزاء المعلومات حول الجرائم التي ترتكب بحق النساء والأطفال والعنف الجنسي من قبل المجموعات الإرهابية في أفريقيا.
وقال نيبينزيا،في كلمة ألقاها،اليوم الخميس - أوردتها وكالة انباء سبوتنيك الروسية، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول السلام والأمن في أفريقيا: "نحن قلقون إزاء المعلومات حول العنف الجنسي من قبل الجماعات الإرهابية مثل "داعش" و"بوكو حرام" .
وأضاف نحن ندين بحزم هذه الممارسات من قبل الإرهابيين، وندعو الدول إلى التعاون بشكل أوثق في محاربة "اقتصاد الظل" للإرهابيين الذين يحصدون الأموال من الاتجار بالبشر والعبودية الجنسية والإجبار على ممارسة الدعارة ".
وأكد المندوب الدعم الروسي لعمل القوات الأفريقية متعددة الجنسيات التي تحارب تنظيم "بوكو حرام ".
وشدد على أن حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة تعتبر من أولويات الحكومات المشاركة في تلك النزاعات، مشيرا إلى أنه يجب على الأمم المتحدة مساعدة الدول الأفريقية في محاربة العنف ضد النساء.
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