مستوطن يدهس 4 أطفال فلسطينيين

رام الله - (أ ش أ):

أصيب 4 أطفال بجراح مختلفة بعد أن دهسهم مستوطن في قرية سلوان بالقدس المحتلة.

من ناحية اخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسجد ابي هريرة في العيزرية وخلعت ابوابه الخارجية، واعتقلت ثلاثة من المصلين المتواجدين بالمسجد، كما عبث بمحتوياته.

واعتبر الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية هذا العمل عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات.

وأضاف ادعيس انه لم يعد هناك أماكن عباده آمنة في فلسطين في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وأن إقدام قوات الإحتلال على تكرار اعتداءاتها على المقدسات ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال.

وشدد ادعيس أن الأماكن الإسلامية هي خالصة للمسلمين وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المحاولات الإسرائيلية التي ترمي إلى فرض أمر واقع على المقدسات الإسلامية.

واعتبر ادعيس إن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع لمواجهة هذه الهجمة المسعورة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين من سكان الخليل، مدعية أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية داخل إسرائيل.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية نقلا عن اجهزة الامن الإسرائيلية أن اعتقال الفلسطينيين الخمسة تم في بلدة العيزرية شرقي القدس، بعد أن توفرت معلومات لجهاز "الشاباك" الاسرائيلي بأنهم في طريقهم لتنفيذ عملية داخل اسرائيل.