أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مستوطن يدهس 4 أطفال فلسطينيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستوطن يدهس 4 أطفال فلسطينيين

08:43 م الخميس 10 أغسطس 2017

مستوطن يدهس 4 أطفال فلسطينيين

رام الله - (أ ش أ):
أصيب 4 أطفال بجراح مختلفة بعد أن دهسهم مستوطن في قرية سلوان بالقدس المحتلة.

من ناحية اخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسجد ابي هريرة في العيزرية وخلعت ابوابه الخارجية، واعتقلت ثلاثة من المصلين المتواجدين بالمسجد، كما عبث بمحتوياته.

واعتبر الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية هذا العمل عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات.

وأضاف ادعيس انه لم يعد هناك أماكن عباده آمنة في فلسطين في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وأن إقدام قوات الإحتلال على تكرار اعتداءاتها على المقدسات ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها الاحتلال.

وشدد ادعيس أن الأماكن الإسلامية هي خالصة للمسلمين وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المحاولات الإسرائيلية التي ترمي إلى فرض أمر واقع على المقدسات الإسلامية.

واعتبر ادعيس إن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع لمواجهة هذه الهجمة المسعورة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين من سكان الخليل، مدعية أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية داخل إسرائيل.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية نقلا عن اجهزة الامن الإسرائيلية أن اعتقال الفلسطينيين الخمسة تم في بلدة العيزرية شرقي القدس، بعد أن توفرت معلومات لجهاز "الشاباك" الاسرائيلي بأنهم في طريقهم لتنفيذ عملية داخل اسرائيل.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: الاحتلال يمارس عقاب جماعي ضد الفلسطينيين

    أخبار

  • هيومن رايتس ووتش: تجريد فلسطينيي القدس من حق الإقامة في المدينة قد

    أخبار

  • الجزيرة تؤكد عزمها مقاضاة إسرائيل

    أخبار

  • العرب اليوم: إغلاق مكتب "الجزيرة" في القدس وحفتر في القاهرة

    أخبار

إعلان

d49ae184de.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى