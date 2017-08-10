«الحضري وفتحي» يقودان التعاون للفوز على الفتح برباعية في الدوري السعودي

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فاز فريق التعاون المحترف ضمن صفوفه الثنائي مصطفى فتحي وعصام الحضري، على نظيره الفتح، بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري جميل السعودي.

افتتح مصطفى فتحي، في الدقيقة 20 وأضاف سيدريك أميسي الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يضيف عبدالمجيد السواط الهدف الثالث، في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 81 قلص علي الزقعان بعد أن أحرز هدف الفتح الوحيد في اللقاء، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائي أضاف عبدالمجيد السواط الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

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وبهذا الفوز، يحصل التعاون على أول 3 نقاط له في البطولة، بينما فشل التعاون في حصد أي نقاط.