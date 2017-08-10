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ابنة ملياردير «عربي» تتزوج لاعب إسرائيلي.. و«كلينتون» تظهر بالقفطان المغربي

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احتفل لاعب كرة القدم الإسرائيلي أليكس سفييكا، بزفافه على ابنة الملياردير المغربي مارك لازر، في إحدى فنادق الخمس نجوم بنيويورك، وذلك وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

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وشهد الحفل حضور عدد من كبار الشخصيات في عالم المال والسياسية، تتقدمهم هلاري كلينتون، وزوحها الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، والممثلة الشهيرة، جنيفير لوبيز، وزوجها، وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ، تيفاني.

 

وخطفت المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الأنظار وهي مرتدية ملابس مغربية، أثناء حضورها حفل الزفاف بصحبة زوجها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وحرصت على عدم ارتداء الأزياء التقليدية التي يرتديها الناس في مثل هذه المناسبات.

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بعد ظهور "هيلاري" بالقفطان المغربي، أطلق عليها اسم "ملكة الشرق"، وأشادت به مجلة "فوج" الشهيرة، مشيرًا إلى أن هذا الزي كان الأنسب للاحتفال.

 

الجدير بالذكر، أن "كلينتون"، سبق لها وأن ارتدت القفطان المغربي أثناء زيارة الملك لواشنطن سنة 2000 في عهد زوجها.

 

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