هل تعود أنجلينا جولي لبراد بيت بعد إقلاعه عن «الخمر»؟

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في خطوة جديدة في علاقة نجمي هوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت، قال أصدقاؤهما المقربون إن إجراءات طلاقهما متوقفة، ولم يحدث أي تقدم بها منذ إعلان انفصالهما في سبتمبر من عام 2016.

أحد أصدقاء الثنائي أكد في حوار صحفي لموقع "يو إس ويكلي"، "إجراءات الطلاق متوقفة حتى الآن ولا نتوقع أن يتم الطلاق".

ويرجح أصدقاء النجمين، أن سبب توقف إجراءات الطلاق هو أن براد بيت (53 عامًا) أعلن في مقابلة تليفزيونية في شهر مايو الماضي أنه على وشك الإقلاع عن شرب الخمر، وأضافوا: "عندما سمعت جولي بهذا قالت إنها سوف تنظر مرة أخرى في قرار الطلاق".

وقال مصدر مقرب لهما، رفض ذكر اسمه لصحيفة "يو إس ويكلي": "نتوقع أن يرجع الثنائي عن قرار الانفصال، خاصة أن بيت أقلع عن شرب الكحول لكسب رضا جولي وعودة علاقتهما لسابق عهدها، ونتوقع جميعا أنهما لن يكملا إجراءات الانفصال"، مضيفا: "لن نتفاجأ إذا أعلن الثنائي تراجعهما عن قرار الطلاق".

وأضاف آخر لموقع "دايلي ميل" البريطاني: "أعتقد أنه تم إبطاء إجراءات الطلاق، ولم يحدث تغيير حقيقي بها من أجل أن لا يتأثر أطفالهما الستة".

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وفي مقابلة تليفزيونية، قال بيت، إنه عندما سافر إلى تركيا لم يشرب الكحول خلال فترة إقامته هناك، واستبدل به عصير التوت البري والمياه الغازية، واعترف بأن هذا كان أمرًا عليه أن يتخلى عنه، كما عليه تحسين أسلوبه التربوي.

وخضع نجم هوليوود الشهير للعلاج النفسي حتى يستطيع الإقلاع عن الكحول، واتجه لفن النحت ليساعده على ذلك، وعندما كان في مهرجان جلاستونبري بجنوب إنجلترا في يونيو الماضي لم يشرب الكحول، لأنه يقوم باختبارات للدم أسبوعيا من قبل مستشاره القانوني لإثبات إقلاعه عن الكحول أمام المحكمة، ليتمكن من رؤية أطفاله.

وتحدثت النجمة جولي (43 عامًا)، في أول لقاء تليفزيوني لها بعد انفصالها عن بيت، موضحة أن الأمور ازدادت سوءًا بينهما بحلول صيف 2016، مؤكدة أنها عاشت أوقاتًا عصيبة.

جولي وبيت لديهما 6 أطفال، وهم مادوكس (15 عامًا)، وباكس (13 عامًا)، وشيلو (11 عامًا)، وزهرة (12 عامًا) والتوأم فيفين وكوكس (9 أعوام).

وذكرت قناة "فانتي فاير" التليفزيونية، من قبل أنه حدثت مشادة بين بيت وجولي في شهر سبتمبر الماضي، عندما قام بيت باصطحاب ابنهما مادوكس بطيارته الخاصة إلى فرنسا، وعندما عادا إلى كاليفورنيا وبعد هبوط الطائرة، قامت أنجلينا بطرده واصطحبت ابنها، ولم يرد بيت على هذا الأمر.

بعد قرار الانفصال سعت جولي للحصول على حضانة الأطفال الستة، واستأجرت منزلاً في البداية، ثم اشترت قصرا بـ25 مليون دولار في لوس فليز بكاليفورنيا، وصرحت بأن شراء المنزل يعد خطوة للأمام في بناء الأسرة مرة أخرى، وأنها تبذل قصارى جهدها لمحاولة تخطي هذه المرحلة دون التأثير سلبًا على العائلة.

بدأت علاقة الثنائي أنجلينا وبراد اللذين لقبا بـ"برانجلينا" في أثناء قيامهما ببطولة فيلم "Mr. And Mrs. Smith" عام 2004، وبعد انفصاله عن زوجته السابقة جينيفر أنيستون، تطورت علاقته بجولي، وأنجبا أطفالا ثم تزوجا رسميًا في 2014، وأقاما حفل الزفاف بفرنسا.