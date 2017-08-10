مران الأهلي| سعد ومحارب يواصلان التأهيل وإصابة هاني

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كتب: أحمد سعيد و أحمد شحاتة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي الثلاثاء القادم في نهائي كأس مصر.

وشهد مران الأهلي مشاركة 21 لاعبًا هم أحمد عادل ومحمد الشناوي وعمر رضوان وعماد متعب وأحمد فتحي وصالح جمعة وإسلام محارب وأحمد الشيخ وهشام محمد وميدو جابر وحسين السيد ومحمد هاني وصبري رحيل ووليد أزارو وأحمد «بيكهام» وفوزي الحناوي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومروان محسن وعمرو جمال وعمرو بركات.

وأدي إسلام محارب تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس ويعاني محارب من الإصابة بآلام الحوض، حيث لم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية.

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كما أدى سعد الدين سمير جلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش المران ويعاني سعد من إصابة في العضلة الأمامية تسببت في غيابه عن مباراة سموحة بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

كما تعرض محمد هاني للإصابة خلال مران فريقه مساء اليوم الخميس وجاءت إصابة اللاعب بعد تدخل قوي من جانب صالح جمعة زميله في التقسيمة الرئيسية بالمران وتدخل طبيب الأهلي خالد محمود لفحص اللاعب الذي عاد بعد عدة دقائق للمشاركة في المران بشكل طبيعي.

واكتفى مؤمن زكريا بالتأهيل على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم ولم يشارك في التقسيمة الرئيسية بمران اليوم، كما أدى تدريبات جرى حول الملعب بمفرده في نهاية المران بعد أن تخلف عن تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الدور النهائي ببطولة كأس مصر.