قرار جمهوري بندب المستشار عيد محجوب مساعدًا أول لوزير العدل

كتب - صابر المحلاوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية الصادر في 10 أغسطس، برقم 392 لسنة 2017 بندب المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، كمساعد أول لوزير العدل.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسة 4 يوليو الماضي، قرر ندب المستشار محمد عيد محجوب مساعدًا أول للوزير وعلى وزير العدل تنفيذ القرار.

كان وافق مجلس القضاء الأعلى، على ندب المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى؛ للعمل مساعدًا أول لوزير العدل خلفًا للمستشار محمد عيد سالم، مساعد أول وزير العدل والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى السابق.

وشغل "محجوب" منصب المستشار الفني لرئيسي محكمة النقض المستشار عادل قورة وعادل عبدالحميد، وأحد الأعضاء العشرة لإعداد مسودة الدستور الحالي للبلاد ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء.