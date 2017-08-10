هدم مقابر مافيا الأراضي الجديدة في القليوبية (صور)

التحرير

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شنت الأجهزة التنفيذية في القليوبية حملة إزالات للتعديات على أراضٍ مملوكة للقوات المسلحة بطريق "السلام - الخانكة".

وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، إنه الحملة تمكنت من إزالة 30 حالة تعدٍ، وستردت أرضها من شركات ومافيا تقسيم الأراضى التى قامت بالاستيلاء عليها دون وجه حق وأقاموا مقابر جديدة تمهيدا لبيعها للمواطنين.

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وأكد ربيع لـ«التحرير» اليوم الخميس استمرار الحملات لاسترداد أراضي وأملاك الدولة من مغتصبيها وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء ومواجهة مافيا التقسيم بكل قوة وحسم.