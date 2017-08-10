أخبار عاجلة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«محلية النواب»: زيارات ميدانية قريبا للمحافظات النائية والأكثر فقرا

Google+ Print
«محلية النواب»: زيارات ميدانية قريبا للمحافظات النائية والأكثر فقرا «محلية النواب»: زيارات ميدانية قريبا للمحافظات النائية والأكثر فقرا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، إن اللجنة ستقوم خلال الفترة المقبلة بزيارات ميدانية إلى المحافظات النائية والحدودية والأكثر فقرًا، للوقوف على مشاكل المواطنين فيها واحتياجاتهم.

وقال السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن زيارات اللجنة تستهدف الوقوف على المشروعات التي تقام بالمحافظة لمواجهة ملف ما وتكون خارج الإطار التقليدي وتحتاج إلى الدعم والتحفيز، مع زيارة الوحدات المحلية داخل المحافظة التي تحتاج إلى تضافر الجهود النيابية والتنفيذية والمجتمعية لتغيير واقعها، وأخيرًا الوقوف على خطط المستقبل سواء في مجال التخطيط العمراني ومنع العشوائيات أو في مجال الاستثمار والإنتاج.

شاهد أيضا

وأضاف، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة زارت هذا الأسبوع محافظة بني سويف إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد، للوقوف على المشاكل التي تواجه المحافظة والجهود المبذولة لمواجهة احتياجات ومطالب المواطنين، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنة تفقدوا محطة الصرف بقرية البساتين والتي تعد نموذجًا مشرفا للمشاركة المجتمعية والتفكير خارج الإطار التقليدي واستجلاب تكنولوجيا تتعامل مع الواقع الفني والمالي والإداري، داعيًا إلى تعميم هذه التجربة.

ونوه إلى أن الزيارة تضمنت كذلك تفقد مشروع المدرسة اليابانية ومحور عدلي منصور، ومدينة بني سويف الجديدة، ومحطة فرز القمامة بمركز الوسطى، مشددًا على أن مشاكل الصرف الصحي تأتي على رأس الأولويات التي يجب التصدي لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى

وزير النقل: تعديل مواعيد القطارات بعد عيد الأضحى