المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: الاحتلال يمارس عقاب جماعي ضد الفلسطينيين

رام الله - (أ ش أ):

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ هجمات ضدها أو ضد المستوطنين.

وأشار المركز ـ في تقرير صادر عنه اليوم ـ إلى أن قوات الاحتلال جرفت اليوم منزلين سكنيين وأغلقت منزلا ثالثا بمادة الفلين المضغوط في قرية دير أبو مشعل شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية، كما جرفت منزلا آخر في بلدة سلواد شمال شرقي مدينة القدس وشردت سكانه في العراء.

ودعا المركز مجددا المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وطالب الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الإتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال ، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وأكد أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.