أخبار عاجلة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة -
إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية -
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس -
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: الاحتلال يمارس عقاب جماعي ضد الفلسطينيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: الاحتلال يمارس عقاب جماعي ضد الفلسطينيين

07:51 م الخميس 10 أغسطس 2017

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: الاحتلال يمارس عقاب جماعي ضد الفلسطينيين

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

رام الله - (أ ش أ):
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ هجمات ضدها أو ضد المستوطنين.

وأشار المركز ـ في تقرير صادر عنه اليوم ـ إلى أن قوات الاحتلال جرفت اليوم منزلين سكنيين وأغلقت منزلا ثالثا بمادة الفلين المضغوط في قرية دير أبو مشعل شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية، كما جرفت منزلا آخر في بلدة سلواد شمال شرقي مدينة القدس وشردت سكانه في العراء.

ودعا المركز مجددا المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وطالب الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الإتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال ، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وأكد أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تندد بـ"الاستخدام المفرط للقوة" مع تصاعد التوتر في فنزويلا

    أخبار

  • وزير الخارجية الفلسطيني: سنطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة قريبا

    أخبار

  • المرصد: قذائف تستهدف ريف القنيطرة وتخرق هدنة الجنوب السوري

    أخبار

  • قوات التحالف في اليمن تنفي استهداف منزل بصعدة وتدعو الإعلام لتحري

    أخبار

إعلان

3becb18076.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

الرئاسة: ستبقى سيرة رفعت السعيد محفورة في تاريخ الوطن بحروف مضيئة

إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى