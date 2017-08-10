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كوريا الشمالية تفرج عن قس كندي

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مصراوي Masrawy

تفرج عن قس كندي

07:48 م الخميس 10 أغسطس 2017

كوريا الشمالية تفرج عن قس كندي

كوريا الشمالية تفرج عن قس كندي

نيويورك - (د ب أ):
أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، الافراج عن القس الكندي المحكوم عليه من قبل كوريا الشمالية بالأعمال الشاقة بسبب "الاعمال العدائية" وهو في طريقه الى وطنه.

وأفرجت السلطات الكورية الشمالية عن ليم هيون سو، مواطن كندى62 عاما ولد في كوريا الجنوبية، بعدما سافر وفد حكومي كندى إلى بيونجيانج لبحث قضيته.

وذكرت وكالة الانباء المركزية الكورية (كيه.سي.إن.ايه) أنه تم إطلاق سراح القس بكفالة أمس الأربعاء لأسباب صحية، عقب قرار من المحكمة المركزية الكورية الشمالية في بيونج يانج.

وقال ترودو "اليوم يسعدني أن اؤكد أن القس ليم قد اطلق سراحه من السجن في كوريا الشمالية، وإنه سينضم قريبا إلى عائلته وأصدقائه في كندا".

وأضاف " إن صحة القس ليم وسلامته في غاية الأهمية بالنسبة لحكومة كندا، ونعمل على ضمان حصوله على أي عناية طبية مطلوبة".

كان ليم في مهمة تقديم مساعدات إنسانية عندما ألقي القبض عليه في كانون ثان/ يناير 2015 بعد فترة وجيزة من دخول كوريا الشمالية. وحكم عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة والأشغال الشاقة.

ورفض ترودو الحديث عن مزيد من التفاصيل لأسباب أمنية وطلب احترام رغبة عائلة ليم في الخصوصية.

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