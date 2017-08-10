الخارجية: نتواصل مع السلطات الإيطالية للعثور على المصري المختفي بميلانو

القاهرة- (مصراوي):

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة حالة اختفاء المواطن المصري عبده إبراهيم عقل (الشهير بمجدي عقل) من خلال التواصل المستمر بين القنصلية العامة المصرية في ميلانو والسلطات المعنية في إيطاليا للوقوف على حقيقة اختفائه في أقرب فرصة ممكنة لطمأنة ذويه.

وأضاف أبو زيد، في بيان له الخميس، أن أحمد شاهين القنصل العام المصري في ميلانو استقبل يوم 9 الجاري نجل شقيق المواطن المصري المختفي وأحد أصدقائه من أجل إطلاعهم على جهود القنصلية للعثور على المواطن مجدي عقل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القنصل العام أكد أن القنصلية تواصلت فور علمها بالحادث رسميا مع السلطات الإيطالية، وإجراء اتصالاًت مع نائب مدير الأمن العام بميلانو الذي وعد ببذل كل الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى حقيقية اختفاء المواطن المصري.

كما تتواصل القنصلية العامة مع مختلف المستشفيات وبعض رموز الجالية المصرية بميلانو للوصول إلى أي معلومات تسهم في العثور على المواطن، وقد قام ذوي المواطن بتوجيه الشكر للقنصلية على جهودها في هذا الصدد.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن المواطن مجدي عقل قد حضر إلى إيطاليا عام 1992، وظل يعمل بشركة Carparelli للشحن والتفريغ منذ عام 1994 حتى تاريخ اختفائه يوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2017، وأنه قد نشبت عدة خلافات بين المواطن ونجل صاحب الشركة التي يعمل بها، مؤكدا أن وزارة الخارجية لن تألو جهدا من أجل التوصل إلى حقيقة اختفاء المواطن.